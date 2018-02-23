Наши новости от 31.05.17

Правительство Республики Крым провело выездное совещание в Судаке. Поговорили о готовности к курортному сезону. И сделали выводы.Проблему решили незамедлительно. Благодаря журналистам телеканала ИТВ фонтан в центре города привели в порядок.Ребенок найден - медаль на груди. Крымчанина, который нашел пропавшего малыша следственные органы представили к награде.Севастополь готовится к самому масштабному культурному событию в Крыму. Скоро в городе-герое состоится IV Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал.