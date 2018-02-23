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» » Наши новости от 30.05.17

Наши новости от 30.05.17

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Стратегическое предприятие Крыма заявило о своих проблемах. Его сотрудники уверенны, помочь смогут городские власти.
Коллектив молодых ученых из Крымского Федерального университета получил грант президента Российской Федерации.
«Кляузы» в СМИ. Так назвал министр здравоохранения обращения судакских медиков, которых выселяют городские власти из служебных квартир.
Время фонтанов началось. Но все ли водные объекты, которые так украшают город отвечают санитарным нормам?
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