Стратегическое предприятие Крыма заявило о своих проблемах. Его сотрудники уверенны, помочь смогут городские власти.
Коллектив молодых ученых из Крымского Федерального университета получил грант президента Российской Федерации.
«Кляузы» в СМИ. Так назвал министр здравоохранения обращения судакских медиков, которых выселяют городские власти из служебных квартир.
Время фонтанов началось. Но все ли водные объекты, которые так украшают город отвечают санитарным нормам?
Наши новости от 30.05.17
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