Наши новости от 30.05.17

Стратегическое предприятие Крыма заявило о своих проблемах. Его сотрудники уверенны, помочь смогут городские власти.Коллектив молодых ученых из Крымского Федерального университета получил грант президента Российской Федерации.«Кляузы» в СМИ. Так назвал министр здравоохранения обращения судакских медиков, которых выселяют городские власти из служебных квартир.Время фонтанов началось. Но все ли водные объекты, которые так украшают город отвечают санитарным нормам?