Наши новости от 26.05.167

80 тысяч квадратных метров и около 6 тысяч тон металлоконструкций. Строительство нового терминала аэропорта «Симферополь» идет ударными темпами, уже готов каркас здания.Самовольное строение парковок запрещено по законодательству. Как его нарушают в столице и как с этим борются в горадминистрации.Мусульмане всего мира готовятся держать главный пост Ислама. Сегодня начался месяц Рамадан.В новой сценической и музыкальной версии, для гостей и жителей полуострова на сцене Государственного музыкального театра состоится премьера рок-оперы «Орфей и Эвридика».