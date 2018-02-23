Наши новости от 25.05.17

Прозвенел последний звонок во всех школах Республики. Более девяти тысяч учащихся получили аттестаты зрелости.Боевые роботы, высадка десанта, автоматные очереди и взрывы. В Евпатории прошел второй этап учений спецназа ФСБ России.В Крыму началась охота на налоговых должников. Цель совместного рейда ГИБДД и ФНС – найти неплательщиков транспортной пошлины.Четверолапые сотрудники транспортной полиции на ровне с оперативниками справляются с поставленными задачами. Мастер-класс кинологическая группа провела на ж-д вокзале Симферополя.