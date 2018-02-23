Наши новости от 23.05.17

Город готовится к летнему детскому оздоровлению. На это выделено более 50 миллионов рублей. В первую очередь оздоровят льготные категории.Грязно сверху, чисто внутри. Вода в загрязненный пруд на улице Данилова стекает из чистого природного источника. Журналисты провели расследование.По всему Крыму стартуют Дни Славянской письменности, а в начале лета откроется Ливадийская международная конференция, в столице готовятся к грандиозным мероприятиям.В Крыму международный кинофестиваль «Золотой Витязь» собрал звезд российского и зарубежного кино, чем удивил на этот раз кинематограф?