Наши новости от 22.05.17

Крымскую достопримечательность освобождают от застроек. На плато Ай-Петри проходит добровольный демонтаж строений.Развитие науки с помощью телекоммуникационной сети – как это работает? Ректоры десяти федеральных университетов Россиисобрались на ежегодном совещании, на этот раз проходящем в Крыму.Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым совершили благодарственный молебен во имя иконы Божией Матери «Неополимая Купина».Крымчане требуют солнечной погоды, но природа не отвечает взаимностью. Где и сколько дней будут идти дожди, а так же, что делать с плохим самочувствием во время непогоды, расскажут наши журналисты.