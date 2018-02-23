Крымскую достопримечательность освобождают от застроек. На плато Ай-Петри проходит добровольный демонтаж строений.
Развитие науки с помощью телекоммуникационной сети – как это работает? Ректоры десяти федеральных университетов России
собрались на ежегодном совещании, на этот раз проходящем в Крыму.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым совершили благодарственный молебен во имя иконы Божией Матери «Неополимая Купина».
Крымчане требуют солнечной погоды, но природа не отвечает взаимностью. Где и сколько дней будут идти дожди, а так же, что делать с плохим самочувствием во время непогоды, расскажут наши журналисты.
Наши новости от 22.05.17
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