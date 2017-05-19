Наши новости от 19.05.17

Их голоса звучат не так громко, но они постараются рассказать правду о Крыме. На полуострове, уже в третий раз делегация из США.Три года как в холодильнике. В Белогорске местные жители пытаются вернуть в квартиры тепло.Лужи и постоянная грязь. В центральном районе Симферополя люди вынуждены добираться до своих домов по разбитой дороге.Пересесть из автомобилей на двухколесный транспорт. Впервые крымчане присоединились к масштабной акции «На работу на велосипеде».