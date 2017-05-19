Забыли?
только у нас скачать купить шаблоны dle по низким ценам
16+
» » Наши новости от 19.05.17

Наши новости от 19.05.17

251 0
Их голоса звучат не так громко, но они постараются рассказать правду о Крыме. На полуострове, уже в третий раз делегация из США.
Три года как в холодильнике. В Белогорске местные жители пытаются вернуть в квартиры тепло.
Лужи и постоянная грязь. В центральном районе Симферополя люди вынуждены добираться до своих домов по разбитой дороге.
Пересесть из автомобилей на двухколесный транспорт. Впервые крымчане присоединились к масштабной акции «На работу на велосипеде».
 скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно
Admin Администраторы

Автор: Admin

Комментариев пока нет, добавьте свой!

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Телерадиокомпания ИТВ


Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ТУ91-00116 от 26.02.2015г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополь.

Адрес 295000 г.Симферополь, ул.Гоголя,4а.
Приемная тел./факс +7 (3652) 62-07-63
Приемная моб. тел. +7 (978) 777-72-82
Отдел рекламы тел. +7 (978) 708-44-84
+7 (3652) 54-13-44
Отдел новостей тел.+7 (3652) 54-11-83
По всем вопросам связанным с сайтом обращаться на itv147@rambler.ru
© Копирование материалов разрешено только при использовании гиперссылки на ресурс

Яндекс.Метрика

© 2017 Телерадиокомпания - ИТВ

Вечнозелёные Люди ненужной профессии Сила тока по-крымски Крымчан поставят «на счетчик» Изумрудный город Чёрный рынок по случаю Неутешительные факты Наглости не занимать
X
Покрытие