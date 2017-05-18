Наши новости от 18.05.17

Концерт — реквием в память погибших в годы депортации прошел на железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарае. Крым отмечает траурную дату 18 мая.У крымской столице появился новый главный архитектор. Москвичка, Елена Иванова, за пять лет планирует привести город в порядок, в соответствие с принятым генпалном.Нелегальные захоронения, установка территории и границ кладбищ. На совещании в столичной администрации говорили «О погребении и похоронном деле».Без воды, света и дорог, в окружении запаха нечистот. Вот так выглядит привычная жизнь жителей Комсомольского.