Наши новости от 17.05.17

Конфессии разные, проблемы одни. В столичной администрации прошло заседание Совета по межконфессиональным отношениям. Говорили о самом важном.Бесхозный водопровод и угрозы его перекрыть. Останутся ли 60 семей без воды? Между жителями района Битак возник серьезный бытовой конфликт.Предприниматели-нелегалы вели бизнес в двух крымских селах. Теперь им грозит серьезный штраф. Сотрудники налоговой напоминают, предпринимательская деятельность должна быть зарегистрирована официально.Штрафы и судебные разбирательства за испорченное городское имущество – администрация Симферополя борется с нерадивыми водителями.