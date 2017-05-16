Наши новости от 16.05.17

Инвентаризация земельных участков, реализация программы ФЦП и другие темы, которые волнуют жителей Крыма, обсудили в столице на заседании Совета министров Республики.Незаконные рекламные конструкции в городе уберут, а праздничное световое оформление поставят. На создание единого архитектурного облика Симферополя выделено 8 млн. рублей.Ремонт набережной Салгира начнется после того, как градоначальники разработают проектно-сметную документацию. А пока горожанам нужно потерпеть.Семейное счастье - это просто! В Симферополе в молодежной республиканской библиотеке студенты учились основам семейного благополучия.