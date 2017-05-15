Наши новости от 15.05.17

В Севастополе отметили день Черноморского флота. В городе-герое почтили память погибших, наградили живых и торжественно встретили 234 день рождения Флота.К концу года в Крыму появится почти сотня новых школ и детских садов. Пляжи оборудуют бесплатными навесами, а аграрии подарят крымчанам больше фруктов. О чем еще говорили крымские депутаты?Новая скрипка и флейта – Крымская государственная филармония подарила музыкальные инструменты детям из многодетной семьи. Такие акции станут традиционными.Добровольное тестирование на ВИЧ и анкетирование граждан на улицах города – в Симферополе прошла акция, направленная на борьбу с ВИЧ-инфекцией.