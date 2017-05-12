Наши новости от 12.05.17

140 миллиардов рублей на строительство современной федеральной трассы через весь полуостров. В Крыму заложили символический камень будущей «Тавриды».Включить свет предпринимателям, объекты которых отрезали от энергосети. В столичной администрации пытаются решить проблемы бизнеса.Когда наступит хэппи- энд в истории с керченскими переселенцами? Многие по-прежнему не решаются на переезд, ведь не могут получить право собственности на жильё.Красивые наряды, отточенное мастерство. Выпускники в танце прощаются со школой. Уже в 6- й раз в Бахчисарае провели фестиваль «Крымский вальс».