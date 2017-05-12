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» » Наши новости от 12.05.17

Наши новости от 12.05.17

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140 миллиардов рублей на строительство современной федеральной трассы через весь полуостров. В Крыму заложили символический камень будущей «Тавриды».
Включить свет предпринимателям, объекты которых отрезали от энергосети. В столичной администрации пытаются решить проблемы бизнеса.
Когда наступит хэппи- энд в истории с керченскими переселенцами? Многие по-прежнему не решаются на переезд, ведь не могут получить право собственности на жильё.
Красивые наряды, отточенное мастерство. Выпускники в танце прощаются со школой. Уже в 6- й раз в Бахчисарае провели фестиваль «Крымский вальс».
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