Наши новости от 11.05.17

Мусор на улицах, установка незаконных торговых объектов и многое другое – власти Симферополя активно борются с нарушителями порядка.Лучшие из лучших. 100 одаренных школьников Крыма за серьезные достижения в научно-исследовательской работе получат стипендию совета министров Республики.Освещение колоколов прошло в Храме Святой Великомученицы в Симферополе. На строительство святыни собирают деньги всем миром.Легендарные американские рэперы на полуострове. Группа Оникс не взирая на предупреждения госдепартамента США выступила для Россиян.