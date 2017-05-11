Мусор на улицах, установка незаконных торговых объектов и многое другое – власти Симферополя активно борются с нарушителями порядка.
Лучшие из лучших. 100 одаренных школьников Крыма за серьезные достижения в научно-исследовательской работе получат стипендию совета министров Республики.
Освещение колоколов прошло в Храме Святой Великомученицы в Симферополе. На строительство святыни собирают деньги всем миром.
Легендарные американские рэперы на полуострове. Группа Оникс не взирая на предупреждения госдепартамента США выступила для Россиян.
Наши новости от 11.05.17
Администраторы