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» » Наши новости от 10.05.17

Наши новости от 10.05.17

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День Победы в крымской столице собрал больше 50 тысяч жителей и гостей полуострова. Впервые в истории российского Крыма в Симферополе прошел парад военной техники.
Открытие памятного знака и завершение мемориального комплекса – в Симферополе почтили память основателя воздушно-десантных войск Василия Маргелова.
Мечтал о дочке, но вместо одного экземпляра получил сразу три. Папа тройняшек потерял дар речи, когда жена сообщила - у нас будет тройня.
Со дна Керченского пролива подняли истребитель времен великой отечественной. Судьбу пилота установят после окончательного обследование находки.
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