Наши новости от 10.05.17

День Победы в крымской столице собрал больше 50 тысяч жителей и гостей полуострова. Впервые в истории российского Крыма в Симферополе прошел парад военной техники.Открытие памятного знака и завершение мемориального комплекса – в Симферополе почтили память основателя воздушно-десантных войск Василия Маргелова.Мечтал о дочке, но вместо одного экземпляра получил сразу три. Папа тройняшек потерял дар речи, когда жена сообщила - у нас будет тройня.Со дна Керченского пролива подняли истребитель времен великой отечественной. Судьбу пилота установят после окончательного обследование находки.