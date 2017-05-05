Наши новости от 05.05.17

Фронтовиков, участников партизанского движения, блокадников сегодня встречали в Государственном Совете Крыма. В их адрес не только слова благодарности, но и низкий поклон от руководителей Республики.Девять представительниц прекрасной половины человечества присягнули на верность государству и службе в следственном комитете.Олимпийские огоньки зажглись в Симферополе. Свои таланты продемонстрировали крымские спортивные семьи.Нам есть чем гордиться, нам есть о чем рассказывать детям. Итоги конкурса «Мы -наследники Победы» подвели в столице Крыма.