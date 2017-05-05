Фронтовиков, участников партизанского движения, блокадников сегодня встречали в Государственном Совете Крыма. В их адрес не только слова благодарности, но и низкий поклон от руководителей Республики.
Девять представительниц прекрасной половины человечества присягнули на верность государству и службе в следственном комитете.
Олимпийские огоньки зажглись в Симферополе. Свои таланты продемонстрировали крымские спортивные семьи.
Нам есть чем гордиться, нам есть о чем рассказывать детям. Итоги конкурса «Мы -наследники Победы» подвели в столице Крыма.
Наши новости от 05.05.17
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