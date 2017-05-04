Наши новости от 04.05.17

У столичного главы появился новый помощник. В прошлом – глава жилищно-коммунального хозяйства города Керчь.К работе готов! Под таким девизом прошло открытие Кинотеатра «Черноморец» в Симеизе.Опасная работа в суперсовременной лаборатории. Крымские вирусологи и бактериологи рассказали о том, как они проверяют продукты питания.Собрать и разобрать огнестрельное оружие, примерять тяжелые бронежилеты и другое военное обмундирование. Урок мужества от таможенной службы прошел в 43-й школе.