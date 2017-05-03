Наши новости от 03.05.17

В Евпатории открыли мемориальную доску в честь советского чекиста. Крым вспоминает своих героев.Мероприятия по поиску павших воинов-красноармейцев и акции военно-патриотического образования молодежи – Крым готовится к 72-й годовщине Великой Победы.В Крыму начался сезон активностей клещей. От укуса насекомых пострадали уже 300 человек, один заразился болезнью Лайма.Многочасовой перелет, сильные соперники и предвзятое судейство не остановили. КСХИ в Новой Зеландии подтвердил титул олимпийского чемпиона.