Наши новости от 28.04.17

Строить? или не стоит? Незаконным постройкам не место в Крыму. Теперь в направлении строительства контролировать ситуацию на полуострове будет архитектурно- градостроительный совет.Показатели задолженности по зарплате в Крыму растут. На сегодняшний день общая сумма долга почти 67 млн рублей. На эту тему говорили в прокуратуре Крыма.Проблемы крымских чернобыльцев собираются озвучить федеральному министру труда и соцзащиты. У льготников есть целый ряд нерешенных вопросов.В Артеке во время строительных работ обнаружен уникальный Византийский храм 6 века.