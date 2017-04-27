Наши новости от 27.04.17

Симферополь в этом году больше всего будет тратить на детские сады, ремонт общежитий и строительство водопровода. Столичные депутаты наметили основные сферы, требующие вложений.Пожарные не спят. В преддверии лета крымские спасатели полностью готовы к самому огнеопасному сезону.Шанс молодым авторам. В Симферополе ищут таланты на литературном фестивале «Прошу слова».Агитационные листовки, благодарности за соблюдение правил дорожного движения, а также- выписанные штрафы. Сотрудники ГИБДД провели акцию, посвящённую безопасности мотоциклистов.