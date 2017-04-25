Наши новости от 25.04.17

Жители Ленинского района к лету рискуют остаться без воды. Варианты решения проблемы- на контроле ЖКХ и Роспотребнадзора.Нехватка кадров на электромашиностроительном заводе в Симферополе. В столичной Администрации уверены- проблема решаема, а промышленность будет развиваться.Александро- Невский Собор в столице после оформления изменится до неузнаваемости- уверяют художники. В храме продолжают расписывать стены и купола.Кому достались «грифоны»? В Симферополе подвели итоги высшей театральной премии Крыма.