Жители Ленинского района к лету рискуют остаться без воды. Варианты решения проблемы- на контроле ЖКХ и Роспотребнадзора.
Нехватка кадров на электромашиностроительном заводе в Симферополе. В столичной Администрации уверены- проблема решаема, а промышленность будет развиваться.
Александро- Невский Собор в столице после оформления изменится до неузнаваемости- уверяют художники. В храме продолжают расписывать стены и купола.
Кому достались «грифоны»? В Симферополе подвели итоги высшей театральной премии Крыма.
Наши новости от 25.04.17
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