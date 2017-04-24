Наши новости от 24.04.17

Более ста миллиардов на реализацию инвест- проектов- результат работы ЯМЭФ- 2017-ть. Из Крыма обещают сделать копию Монако.Один из главных символов Победы в руки каждому. Крым присоединяется к всероссийской акции «Георгиевская ленточка».В приоритете у крымских абитуриентов- журналистика и медицина. А Республика нуждается в специалистах аграриях. Ректор КФУ оценил вступительную кампанию.Мощные автомобили, ассы управления спорткарами, головокружительные повороты. В Крыму прошёл первый этап Кубка Республики по горным гонкам.