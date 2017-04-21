Наши новости от 21.04.17

Инвесторы готовы вкладывать. Иностранные участники считают Крым уникальной средой для бизнеса. Работа Ялтинского международного форума в разгаре.Встреча с жителями Симферополя, контроль за строительством объектов ФЦП, а также выдача новых квартир – глава администрации города отчитался о проделанной работе.Европейская неделя иммунизации в Крыму. Почему люди отказываются от прививок и к чему это может привести?Книги, визуальные карточки и специальная образовательная программа – крымские педагоги повышают квалификацию для работы с детьми-аутистами.