Инвесторы готовы вкладывать. Иностранные участники считают Крым уникальной средой для бизнеса. Работа Ялтинского международного форума в разгаре.
Встреча с жителями Симферополя, контроль за строительством объектов ФЦП, а также выдача новых квартир – глава администрации города отчитался о проделанной работе.
Европейская неделя иммунизации в Крыму. Почему люди отказываются от прививок и к чему это может привести?
Книги, визуальные карточки и специальная образовательная программа – крымские педагоги повышают квалификацию для работы с детьми-аутистами.
Наши новости от 21.04.17
Администраторы