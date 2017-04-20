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» » Наши новости от 20.04.17

Наши новости от 20.04.17

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В Ялте стартовал 3 международный экономический форум. Чего ждать от потенциальных инвесторов и какими бизнес проектами по развитию Крыма удивит форум в этом году.
Определены победители конкурса «Признание года», теперь известны лучшие курортные учреждения и места Крыма.
Урожай в Крыму будет сохранен. Пришедшие в Республику морозы не нанесут ущерба агрокультурам.
Борьба не только с рыбой, но и с непогодой. Рыболовы- профи в Белогорском районе оспаривают путёвки в финал чемпионата Крыма по спортивной ловле карпа.
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