Наши новости от 20.04.17

В Ялте стартовал 3 международный экономический форум. Чего ждать от потенциальных инвесторов и какими бизнес проектами по развитию Крыма удивит форум в этом году.Определены победители конкурса «Признание года», теперь известны лучшие курортные учреждения и места Крыма.Урожай в Крыму будет сохранен. Пришедшие в Республику морозы не нанесут ущерба агрокультурам.Борьба не только с рыбой, но и с непогодой. Рыболовы- профи в Белогорском районе оспаривают путёвки в финал чемпионата Крыма по спортивной ловле карпа.