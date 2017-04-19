Наши новости от 19.04.17

Пятерых удалось спасти, семеро пропали без вести. В Черном море продолжаются поиск членов экипажа, затонувшего сухогруза.Евпатория ждет потенциальных инвесторов, а день принятия Крыма в Российскую Империю может стать памятной датой. В Госсовете Крыма прошла 6 сессия.Реконструировать, сохранить и максимально обезопасить. Как это сделать грамотно и за чей счет? Специалисты крупных музейных комплексов с материка обменялись опытом с крымскими коллегами.Дозорны неба! На Тарханкуте выбирают лучшие экипажи радиотехнических войск по противовоздушной обороне. Там стартовал отборочный тур конкурса " Воздушные рубежи".