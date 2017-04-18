Наши новости от 18.04.17

Симферополь активно готовится к открытию туристического сезона. О том чем будут радовать и удивлять туриста, говорили на оперативном совещании в столичной администрации.Федеральные органы власти положительно оценили работу крымского Госкомрегистра. Чего достиг комитет и к чему еще стоит стремиться.Протянуть руку помощи детям с ограниченными возможностями призывают крымские специалисты. В центре обсуждения— инклюзивное образование.75 львов выпущены из клеток на территорию открытого вольера. В сафари-парке «Тайган» стартовал пятый курортный сезон.