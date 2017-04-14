Наши новости от 14.04.17

Порядка миллиона исполнительных производств, а также взыскания на сумму миллиарда рублей – судебные приставы Республики ищут должников по алиментным платежам.Для студентов-журналистов открылась обновленная учебно-практическая телестудия, оборудованная по последнему слову техники, теперь будущие медийщики смогут воплощать в жизнь самые смелые проекты.Более тысячи военнослужащих и 30-ть единиц боевой техники. В Севастополе прошла первая репетиция парада Победы.Кто самый меткий в Крыму из сотрудников органов правопорядка определили в Школьном. Попали в 10-ку и звёздные стрелки.