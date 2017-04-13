Наши новости от 13.04.17

Патриотические песни, слёзы ветеранов и цветы к монументам героев. Симферополь отмечает 73-ю годовщину освобождения от фашистов. Крым- желанный объект не только для российских, но и европейских инвесторов, уверены в Республике. В Ялте идёт подготовка к ЯМЭФ.Спустя год снова подъехал на перрон столичного вокзала. Симферопольцы с официальными лицами встретили Поезд Победы.На смену «Зарнице»- «Победа». В Симферополе выбрали школьную команду, которая представит город на республиканском уровне всероссийских военно-патриотических соревнований.