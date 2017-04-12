Наши новости от 12.04.17

Безработных в России не будут лишать права на бесплатное медицинское обслуживание. Минздрав официально опроверг информацию.Год срочной службы или 2 по контракту, но с привилегиями. Севастопольские призывники определяются- как служить лучше.Спустя полвека с первого полета в космос человечество перешло от двухчасовых до полугодовых экспедиций за пределы атмосферы Земли. Россияне отмечают День Космонавтики.Памятник герою, именем которого названы улицы во многих городах России, теперь появился в Евпатории. НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННОЙ ЧАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК открыли монумент генерал- лейтенанту Карбышеву.