Наши новости от 11.04.17

Самострои на Центральным рынке в Симферополе- под снос. Администрация столицы приступила к демонтажу нелегальных торговых точек.С сегодняшнего дня тепло перестало поступать в дома симферопольцев. На очереди- социально важные объекты города.Кладбища- фантомы. Симферопольцы продолжают хоронить родственников на давно закрытых погостах.С пылу с жару уже с божьей благодатью. Крымские пекари освящают паски и куличи в преддверии главного праздника православных христиан.