Наши новости от 10.04.17

Крым готовится к празднованию Дня Конституции. На заседании президиума в Госсовете обсудили все нюансы подготовки и поговорили о делах насущных.Весенний призыв стартовал. Что ожидает новобранцев и кто поедет служить на материк?Самые красивые девушки приняли участие в конкурсе «Мисс Республика Крым 2017». Победила 19-летняя Анастасия Бочкова из Симферополя.Резкие повороты, заносы и прыжки на несколько метров в воздух в Симферополе прошел чемпионат по мотокроссу. Ненастная погода не помешала спортсменам.