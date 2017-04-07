Наши новости от 07.04.17

Ночные проверки общественного транспорта в столице дают свои результаты. За нарушение графика — водителей будут увольнять.Рекламные щиты в Крыму, которые расположены вдоль трассы переместят ближе к проезжей части. Пока это остается лишь мечтой заинтересованных лиц.Протекает крыша, глубина трещин в стенах достигает почти 50 сантиметров. Переселят ли симферопольцев из аварийного жилья?Число людей с психическими расстройствами на полуострове растет с каждым годом. Рецепт хорошего настроения подскажут крымские специалисты.