Ночные проверки общественного транспорта в столице дают свои результаты. За нарушение графика — водителей будут увольнять.
Рекламные щиты в Крыму, которые расположены вдоль трассы переместят ближе к проезжей части. Пока это остается лишь мечтой заинтересованных лиц.
Протекает крыша, глубина трещин в стенах достигает почти 50 сантиметров. Переселят ли симферопольцев из аварийного жилья?
Число людей с психическими расстройствами на полуострове растет с каждым годом. Рецепт хорошего настроения подскажут крымские специалисты.
Наши новости от 07.04.17
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