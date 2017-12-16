Наши новости от 06.04.17

Сотрудники правоохранительных органов рассказали детям о самом главном. Что нужно делать, чтобы не попасть на крючок к террористам и как предотвратить вербовку близких людей.Путь к отдыхающим Крыма лежит через их желудок. На полуострове обсуждают перспективы гастротуризма. И утверждают они у полуострова несомненно есть.Рассекреченные документы и фотографии, образцы оружия и специализированной техники. В Симферополе открылась выставка посвященная российским органам безопасности.В Крыму, несмотря на нерест ловят рыбу. Но лишь в специально отведённых местах- на спортивных турнирах. Крымские рыболовы официально открыли сезон охотой на карпа.