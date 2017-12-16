Наши новости от 05.04.17

На Петровских высотах вскоре может появиться водоснабжение. В столичной администрации разрабатывают план помощи обладателям земельных участков.Бродячих собак в Симферополе стерилизуют, вакцинируют и поставят на учет. Специалисты рекомендуют зарегистрировать и домашних питомцев.Все события «Крымской весны» на бумаге. Председатель парламента Республики Владимир Константинов написал и презентовал книгу, которую переведут и на английский.В Крыму продолжают возрождать исторические традиции. К Пасхе выпустят особое церковное вино по старинному рецепту.