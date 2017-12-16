Наши новости от 04.04.17

Крымчане мысленно с Санкт-Петербургом. Траурный молебен прошел в столице в соборе Александра Невского.Оперативно-хозяйственное совещание в столичной администрации. Основной вопрос — уровень безопасности местных жителей.Обучающий тренинг от спасателей для священослужителей. В преддверии празднования «Пасхи», огнеборцы обучали пожарной безопасности.Крымские и севастолькоские хоккеисты сыграют в финале VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. У спортсменов есть шансы получить грант в 100 млн рублей.