И днем и ночью на страже порядка, ежеминутно защищая нашу границу. Крымские пограничники отмечают з-х летнюю годовщину с момента создания их ведомства.
Нахимовское училище в Севастополе отметило свое 80-ти летие. На плацу встретились 2 тысячи выпускников прошлых лет.
Рассекреченные документы и фотографии, образцы оружия и специализированной техники. В Симферополе открылась выставка посвященная российским органам безопасности.
Выбирая товар не забудьте протестировать его и выпить чашечку кофе. Совершать покупки в полном комфорте предлагают в новом магазине, который открылся в столице Крыма.
Наши новости от 03.04.17
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