Наши новости от 03.04.17

И днем и ночью на страже порядка, ежеминутно защищая нашу границу. Крымские пограничники отмечают з-х летнюю годовщину с момента создания их ведомства.Нахимовское училище в Севастополе отметило свое 80-ти летие. На плацу встретились 2 тысячи выпускников прошлых лет.Рассекреченные документы и фотографии, образцы оружия и специализированной техники. В Симферополе открылась выставка посвященная российским органам безопасности.Выбирая товар не забудьте протестировать его и выпить чашечку кофе. Совершать покупки в полном комфорте предлагают в новом магазине, который открылся в столице Крыма.