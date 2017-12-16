Наши новости от 30.03.17

Впервые в прямом диалоге с прессой. Министр внутренних дел Крыма рассказал о работе ведомства за прошлый год и поделился планами правоохранительных органов на приближающийся курортный сезон.Ремонт прибрежной территории и снос незаконных строений – в Алуште разработан проект реконструкции набережной города. Местные предприниматели уже бьют тревогу.Тушили 4 гектара леса возле села Соловьевка. Эвакуировали детей и педагогов интерната. На месте условного ЧП работали 200 спасателей.Три творческие волны накрыли Крым: театральная, поющая и танцевальная. Все они объединились в международном форуме искусств под названием «Таврика».