Наши новости от 29.03.17

Крым вновь посетила делегация из Германии. Бизнесмены и политики видят перспективы в Крыму и мечтают приобрести недвижимость у моря.Какое будущее у общественного транспорта в столице Крыма. И на какие действия готовы власти, что бы изменить ситуацию, существующую на дорогах города сегодня.Три года разбирательств, суды и конфликты с соседями – в Ялте люди пытаются добиться права беспрепятственно проходить на свой земельный участок.Крымские спасатели за безопасность детей. В преддверии курортного сезона сотрудники МЧС проверят порядка восьмисот оздоровительных учреждений.