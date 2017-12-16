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» » Наши новости от 27.03.17

Наши новости от 27.03.17

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Терроризм в Крыму не пройдёт. Полуостров под надёжной защитой. В России отмечают первую годовщину создания Росгвардии.
Новые детские сады, улучшение качества школьного образования и подготовка оздоровительных комплексов – министерство образования Республики подвело итоги работы за последние три года.
Ловушки для пешеходов и водителей на центральных улицах крымской столицы. Симферопольцы рискуют упасть в открытые люки.
Жители Симферополя и Севастополя наслаждались любимыми песнями, а самые маленькие зрители вышли на сцену с Заслуженной артисткой России. Певица Зара с гастролями в Крыму.
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