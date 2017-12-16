Наши новости от 24.03.17

О наболевших проблемах крымчане лично рассказали Главе Республики. Сергей Аксенов пообещал решить все и привлек к этому профильных министров.Как работают на границе кинологи и почему обученные собаки никогда не пропустят преступников. Сотрудники таможни встречались со школьниками.Растут, как грибы после дождя. С чем еще можно сравнить цены на продукты в Крыму и что об этом скажут соседи с материка? (сх)Всеми способами рассказать о безопасности. Сотрудники ГИБДД устроили шоу на льду и в новом формате рассказали о правилах дорожного движения.