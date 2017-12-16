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» » Наши новости от 23.03.17

Наши новости от 23.03.17

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Город Саки задышит по-новому. Планов на его развитие очень много, остается все только реализовать.  Выездное совещание Совмина показало реальную картину курортного города.
С 1 июня 2017 года вводятся ограничения на использование водительских удостоверений, выданных иностранными органами Госавтоинспекции.
В Керчи появится музей с экспонатами исторического значения, найденными во время стройки Крымского моста. Идею уже поддержал глава Республики.
Более 40 лет на поиск и реставрацию экспонатов. Кружева, детские старинные игрушки, гравировки и многое другое – в Симферополе работает выставка русского народного искусства.
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