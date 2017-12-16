Наши новости от 21.03.17

В Крым за интересом. На полуострове депутаты Европарламента. Представители Сербии, Чехии, Великобритании, Бразилии, Черногории и Киргизии хотят, как минимум, сотрудничать с Крымчанами.Новый начальник департамента городского хозяйства и обсуждение бюджета города. В администрации столицы прошло плановое совещание.Виновники ДТП не всегда водители, но и пешеходы. Разъясняли правила дорожного движения для всех его участников на улицах города сотрудники ГИБДД.На полуострове известная Российская актриса и кинорежиссер Наталья Бондарчук. Приехала с решительным заявлением — возрождать крымский кинематограф.