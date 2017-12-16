Наши новости от 17.03.17

6 миллиардов рублей на автомагистраль. Объездная Дубки- Левадки появится в Симферополе уже в следующем году.Как несколько раз в одиночку переплыть океан и взбираться на самые высокие точки планеты узнавали студенты КФУ у легендарного Фёдора Конюхова.Рождённые в Крымскую весну. В Симферопольском ЗАГСе поздравляют детей, появившихся на свет в День Референдума.Как любят в Крыму узнают россияне, посмотрев фильм с участием звёзд кинематографа. Премьеру первыми увидели симферопольцы.