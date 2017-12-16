Наши новости от 16.03.17

Крым отмечает День Референдума, вспоминает борьбу за свободу и людей, которые старались на благо Республики. Торжественным шествием колонны прошли по центральным улицам столицы.Поддержали Крымчан и их выбор дети с материка. В «Артеке» прошел традиционный референдум. Нарушений не зафиксировано.Крым вновь становится площадкой для российского кинематографа. Сегодня в Симферополе состоится премьера фильма «Первоклашки из Крыма», российского режиссера Виталия Павлова.Они поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах, в Симферополе подвели итоги всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки».