Наши новости от 15.03.17

Пережили блокады, повысили доходы населения, привлекли туристов со всего мира. Крым в хорошем настроении готовится встретить 3-ю годовщину Референдума.Новый начальник Службы автодорог Крыма Алексей Сафронов выехал на участки где ведутся ремонтные работы. Дал им оценку и отметил подрядчика.Ветеранов Великой отечественной становятся все меньше, почему и внимание к ним угасает? Участница Сталинградской битвы борется за справедливость.Теперь студенты могут изучать корейский язык беспрепятственно. В университете экономики и управления на базе кафедры иностранных языков открылся Центр корейского языка и культуры.