Забыли?
только у нас скачать купить шаблоны dle по низким ценам
16+
» » Наши новости от 14.03.17

Наши новости от 14.03.17

535 0
Шапки полетели. За бездействие городских чиновников будут увольнять. Глава Крыма не доволен мусором, ямами и плохими кадрами.
Поселок Черноморское  сотрясает новость о пропаже ребенка. 14 летняя девочка три дня назад ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Покинуть квартиру за 10 дней. Медиков из Судака выселяют из служебного жилья. Городские чиновники не становятся на защиту профессиональных кадров.
Талантливые студенты Крымских ВУЗОВ встречают «Крымскую весну». Свои способности они не скрывают и мечтают победить на региональном этапе.
 скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно
Admin Администраторы

Автор: Admin

Комментариев пока нет, добавьте свой!

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Телерадиокомпания ИТВ


Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ТУ91-00116 от 26.02.2015г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополь.

Адрес 295000 г.Симферополь, ул.Гоголя,4а.
Приемная тел.: +7 (3652) 62-07-63
Отдел рекламы тел.: +7 (978) 708-44-84
Отдел новостей тел.: +7 (978) 777-72-82
Отдел новостей тел.: +7 (3652) 54-11-83
По всем вопросам связанным с сайтом обращаться на itv147@rambler.ru
© Копирование материалов разрешено только при использовании гиперссылки на ресурс

Яндекс.Метрика

© 2017 Телерадиокомпания - ИТВ

Грязное дело карьер, или Месторождение обмана Президент сообщил о судьбах крымчан Операция «Освобождение» Земледеление Подарки недаром Очередные ямы, очередной ремонт Незаконное — детям Запретные «зебры» и дорогие деньги
X
Покрытие