Наши новости от 14.03.17

Шапки полетели. За бездействие городских чиновников будут увольнять. Глава Крыма не доволен мусором, ямами и плохими кадрами.Поселок Черноморское сотрясает новость о пропаже ребенка. 14 летняя девочка три дня назад ушла из дома и до сих пор не вернулась.Покинуть квартиру за 10 дней. Медиков из Судака выселяют из служебного жилья. Городские чиновники не становятся на защиту профессиональных кадров.Талантливые студенты Крымских ВУЗОВ встречают «Крымскую весну». Свои способности они не скрывают и мечтают победить на региональном этапе.