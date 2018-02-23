Приняли положение, чтобы обезопасить себя. Теперь городские депутаты обязаны уведомить руководство о своих личных намерениях.
Повысить общий уровень культуры безопасности решили в МЧС и открыли сразу несколько пожаро — спасательных постов.
Известный «Вивальди-оркестр» с гастролями на полуострове. На годовщину «Крымской весны» музыканты подготовили яркую концертную программу.
В Крыму прошел турнир по самбо посвященный памяти подвига 6 — й роты ВДВ в Чечне. Героев почтили минутой молчания.
Наши новости от 13.03.17
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