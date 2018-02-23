Наши новости от 13.03.17

Приняли положение, чтобы обезопасить себя. Теперь городские депутаты обязаны уведомить руководство о своих личных намерениях.Повысить общий уровень культуры безопасности решили в МЧС и открыли сразу несколько пожаро — спасательных постов.Известный «Вивальди-оркестр» с гастролями на полуострове. На годовщину «Крымской весны» музыканты подготовили яркую концертную программу.В Крыму прошел турнир по самбо посвященный памяти подвига 6 — й роты ВДВ в Чечне. Героев почтили минутой молчания.