Наши новости от 10.03.17

300 миллиардов рублей на федеральную целевую программу. За ее исполнение будет отвечать глава республики. Он возглавил новый штаб.Медиков обвинили и доказали их вину. Но сумму компенсации, пострадавшей уменьшили почти в 10 раз. Почему суд принял такое решение.Самого лучшего стилиста определит на Чемпионате в Симферополе. Мастеров парикмахерского дела ждут серьезные состязания.Против санкций и режима изоляции. Скоро на суд крымчан предстанет уникальный проект - музыкальная трагедия древнегреческого драматурга Еврипида «Троянки».