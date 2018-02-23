Наши новости от 09.03.17

Высокая аварийность, некачественный ремонт дорог и неэффективное автобусное сообщение - основные темы, которые сегодня обсудил глава республики с профильными чиновниками.Последствия недавней вспышки АЧС ликвидируют вблизи населенных пунктов. Брошенные отходы после утилизации поголовья возмущают местных жителей.Запретили играть в футбол и спилили Ворота. Как в селе Краснокаменка Феодосийского района борются с любителями спорта.Приятный и неожиданный сюрприз. С праздников весны сотрудниц МВД поздравляла служебная собака.