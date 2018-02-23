Наши новости от 07.03.17

Приоритеты социальной сферы, скидки на капремонт, порядок в городских кварталах, проблема дорог и жалобы на избыточное отопление. В столичной администрации определились с ближайшими планами на будущее.Цена эмоций прекрасного пола. Накануне Международного Женского дня цветы в Симферополе подорожали вдвое.Ордена, благодарности и большой праздничный концерт. Власти Республики с размахом поздравили женщин с 8 марта.«Остановитесь! Вас разыскивает полиция»- в крымском ГИБДД решили сделать оригинальный сюрприз женщинам.