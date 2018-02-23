Наши новости от 07.03.17

Приоритеты социальной сферы, скидки на капремонт, порядок в городских кварталах, проблема дорог и жалобы на избыточное отопление. В столичной администрации определились с ближайшими планами на будущее.
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