Наши новости от 06.03.17

Возвращение на Родину после плена. В Симферополе встречали моряков, которых захватили Нигерийские пираты.Очищено 120 гектаров территории и это только начало. Сделать Крым чище и безопаснее решили в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.Сидели за штурвалом и изучали новинки военно-воздушной техники. Крымский летно-испытательный центр отметил свое 85-летие.Косметика, бижутерия, картины и многое другое – все своими руками. в Симферополе прошла выставка под девизом «Сделано мамой – сделано в России».